Джек Шафер
Искусство убеждения. Девять способов повлиять на людей
Андрей Смирнов
Парубий подписал «капут» Зеленскому
Илья Кенигштейн
Как живут в украинских селах
Роман Сульжик
Экономический рывок для Украины
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Новый наставник Шахтера прокомментировал свое назначение

Сегодня, 02:57
Цей матеріал також доступний українською
Новый наставник Шахтера прокомментировал свое назначение - фото

Официальный сайт ФК Шахтер

Луиш Каштару

Новый главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал свое назначение.

В частности, тренер рассказал о том, как долго шли переговоры с клубом, сообщает официальный сайт ФК Шахтер.

«Несколько дней назад поступило первое предложение. Я был очень счастлив получить его. Именно тогда мы начали вести переговоры с Шахтером. Все прошло абсолютно нормально, и мы достигли соглашения», — заявил Каштру.

Тренер рассказал, что следил за игрой команды в последние несколько лет.

«Мы следили за Шахтером и знаем, что за последние годы команда выиграла много титулов. Паулу Фонсека провел здесь хорошую работу: три чемпионства, три Кубка, Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпионов. Шахтер — клуб, который привык побеждать и хочет продолжать это делать. Я очень рад, что у меня появилась возможность работать здесь», — заявил тренер.

Также Каштру очертил цели донецкого Шахтера.

«Продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч — за Суперкубок с Динамо. Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон. В Шахтере сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе. Мы хотим выигрывать благодаря сильным качествам футболистов и радовать наших болельщиков, чтобы их число лишь прибавлялось», — заявил Каштру.

Главный тренер донецкой команды обратился также к болельщикам клуба.

«Мы работаем каждый день и играем для того, чтобы наши болельщики были довольны. Я могу обещать им, что мы будем много трудиться и полностью отдаваться своему делу, будем амбициозны и поддержим дух победителей, который приведет нас к успешным результатам. Хорошая игра — это фундамент. Футболисты также настроены выступать как можно лучше, потому наши ожидания очень велики. Руководство Шахтераобеспечивает максимально комфортные условия для всех, кто работает в клубе. И наша обязанность — дать лучшее болельщикам. Мы будем делать это с каждой тренировкой и игрой, чтобы становиться компетентнее и покорять новые вершины», — заявил тренер.

Накануне Шахтер объявил об уходе Фонсеки, который проработал в клубе три сезона. Его преемником у руля донецкой команды стал соотечественник Луиш Каштру.

Теги:   Футбол Луиш Каштру ФК Шахтер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

11 июня, 20:28

img
Украина впервые в истории драматично вышла в финал молодежного чемпионата мира — видео
7600
Футбол

11 июня, 04:10

img
Получили жесткое напоминание. Реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом
6099
Футбол

Вчера, 03:12

img
Наставник юношеской сборной Украины прокомментировал выход в финал чемпионата мира
3485

Главное

Политика

Вчера, 09:13

img
Мы видим себя в коалиции со Слугой народа. Интервью Кернеса — максимально кратко
Футбол

Вчера, 14:24

img
Клубы украинской Премьер-лиги в нарушение регламента проголосовали за сохранение Олимпика в УПЛ
Геополитика

Вчера, 08:57

img
Климкин разрушил мифы о вступлении Украины в ЕС через пять и десять лет