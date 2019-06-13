Новый наставник Шахтера прокомментировал свое назначение Сегодня, 02:57 Цей матеріал також доступний українською Официальный сайт ФК Шахтер Луиш Каштару Официальный сайт ФК Шахтер

Новый главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал свое назначение.

В частности, тренер рассказал о том, как долго шли переговоры с клубом, сообщает официальный сайт ФК Шахтер.

«Несколько дней назад поступило первое предложение. Я был очень счастлив получить его. Именно тогда мы начали вести переговоры с Шахтером. Все прошло абсолютно нормально, и мы достигли соглашения», — заявил Каштру.

Тренер рассказал, что следил за игрой команды в последние несколько лет.

«Мы следили за Шахтером и знаем, что за последние годы команда выиграла много титулов. Паулу Фонсека провел здесь хорошую работу: три чемпионства, три Кубка, Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпионов. Шахтер — клуб, который привык побеждать и хочет продолжать это делать. Я очень рад, что у меня появилась возможность работать здесь», — заявил тренер.

Также Каштру очертил цели донецкого Шахтера.

«Продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч — за Суперкубок с Динамо. Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон. В Шахтере сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе. Мы хотим выигрывать благодаря сильным качествам футболистов и радовать наших болельщиков, чтобы их число лишь прибавлялось», — заявил Каштру.

Главный тренер донецкой команды обратился также к болельщикам клуба.

«Мы работаем каждый день и играем для того, чтобы наши болельщики были довольны. Я могу обещать им, что мы будем много трудиться и полностью отдаваться своему делу, будем амбициозны и поддержим дух победителей, который приведет нас к успешным результатам. Хорошая игра — это фундамент. Футболисты также настроены выступать как можно лучше, потому наши ожидания очень велики. Руководство Шахтераобеспечивает максимально комфортные условия для всех, кто работает в клубе. И наша обязанность — дать лучшее болельщикам. Мы будем делать это с каждой тренировкой и игрой, чтобы становиться компетентнее и покорять новые вершины», — заявил тренер.

Накануне Шахтер объявил об уходе Фонсеки, который проработал в клубе три сезона. Его преемником у руля донецкой команды стал соотечественник Луиш Каштру.

