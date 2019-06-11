Новый наставник Шахтера прибыл в Украину для подписания контракта — СМИ Сегодня, 14:42 Цей матеріал також доступний українською ФК Витория Луиш Каштру подпишет двухлетний контракт с Шахтером — медиа ФК Витория

Рулевой Витории Гимарайнш Луиш Каштру прибыл в Украину для заключения соглашения с Шахтером, сообщает A Bola.



По информации авторитетного издания, португальский специалист подпишет с чемпионом Украины двухлетний трудовой договор — до 2021-го года.

57-летний тренер должен согласовать последние детали перед заключением контракта с донецкий клубом, который заплатит Витории 1 млн евро за досрочное расторжение их соглашения.

Как отмечает медиа, переговоры о приглашении Луиша Каштру проходили быстро. Уже сегодня, 11 июня, Шахтер должен объявить о его назначении.

Ранее донецкий клуб объявил, что Пауло Фонсека покидает его после трех лет работы. Экс-наставник «горняков» уже объявлен новым главным тренером итальянской Ромы.

Накануне СМИ сообщили, что новым рулевым Шахтера станет наставник португальской Витории Гимарайнш Луиш Каштру.

