Новый наставник Шахтера прибыл в Украину для подписания контракта — СМИ
Рулевой Витории Гимарайнш Луиш Каштру прибыл в Украину для заключения соглашения с Шахтером, сообщает A Bola.
По информации авторитетного издания, португальский специалист подпишет с чемпионом Украины двухлетний трудовой договор — до 2021-го года.
57-летний тренер должен согласовать последние детали перед заключением контракта с донецкий клубом, который заплатит Витории 1 млн евро за досрочное расторжение их соглашения.
Как отмечает медиа, переговоры о приглашении Луиша Каштру проходили быстро. Уже сегодня, 11 июня, Шахтер должен объявить о его назначении.
Ранее донецкий клуб объявил, что Пауло Фонсека покидает его после трех лет работы. Экс-наставник «горняков» уже объявлен новым главным тренером итальянской Ромы.
Накануне СМИ сообщили, что новым рулевым Шахтера станет наставник португальской Витории Гимарайнш Луиш Каштру.