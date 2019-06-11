Мустафа Найем
Война олигархов продолжается. Что решил Зеленский?
Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Богдан Яременко
Кризис в Молдове. Почему Украина должна помочь
Андрей Смирнов
Слуга народа и Голос растут
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Новый наставник Шахтера прибыл в Украину для подписания контракта — СМИ

Сегодня, 14:42
Цей матеріал також доступний українською
Новый наставник Шахтера прибыл в Украину для подписания контракта — СМИ - фото

ФК Витория

Луиш Каштру подпишет двухлетний контракт с Шахтером — медиа

Рулевой Витории Гимарайнш Луиш Каштру прибыл в Украину для заключения соглашения с Шахтером, сообщает A Bola.

По информации авторитетного издания, португальский специалист подпишет с чемпионом Украины двухлетний трудовой договор — до 2021-го года.

57-летний тренер должен согласовать последние детали перед заключением контракта с донецкий клубом, который заплатит Витории 1 млн евро за досрочное расторжение их соглашения.

Как отмечает медиа, переговоры о приглашении Луиша Каштру проходили быстро. Уже сегодня, 11 июня, Шахтер должен объявить о его назначении.

Ранее донецкий клуб объявил, что Пауло Фонсека покидает его после трех лет работы. Экс-наставник «горняков» уже объявлен новым главным тренером итальянской Ромы.

Накануне СМИ сообщили, что новым рулевым Шахтера станет наставник португальской Витории Гимарайнш Луиш Каштру.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Шахтер Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 01:45

img
Сербия разгромила Литву, Польша — Израиль, Испания — Швецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео
5428
Футбол

Сегодня, 04:10

img
Получили жесткое напоминание. Реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом
5317
Футбол

Вчера, 13:41

img
Когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020 Украина — Люксембург
4179

Главное

Футбол

Вчера, 20:02

img
Итальянский клуб положил глаз на ключевого полузащитника Шахтера — медиа
Политика

Сегодня, 16:28

img
«Это же не генерал». В АП объяснили присвоение звания лейтенанта первому замглавы СБУ Баканову
События

Сегодня, 11:39

img
Неизвестный сообщил о заминировании Конституционного суда, где рассматривают указ о роспуске Рады