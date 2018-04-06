Новым президентом украинской Премьер-лиги стал швейцарец

За избрание Гримма свои голоса отдали 10 клубов

Швейцарец Томас Гримм стал новым главой украинской Премьер-лиги по итогам отчетно-выборного собрания организации в Доме футбола.

Как сообщает Sport Arena, за избрание функционера свои голоса отдали 10 клубов главного футбольного дивизиона, два других воздержались.

Гримма, который стал единственным кандидатом, на этот пост выдвинула Александрия. 58-летний швейцарец в течение четырех лет будет занимать данную должность.

Ранее Гримм участвовал в решении юридических вопросов во время подготовки сборной Украины к Евро-2016. Перед этим был президентом клуба Янг Бойз, а в 2009-2011 годах возглавлял футбольную лигу своей страны.

Сообщалось, что новым президентом главного футбольного дивизиона Украины, Премьер-лиги (УПЛ) может стать швейцарский юрист Томас Гримм, который ранее возглавлял швейцарскую футбольную лигу.

Теперь уже бывший президент Премьер-лиги Владимир Генинсон, по данным СМИ, решил не баллотироваться на свою должность на новый срок после избрания в 2016 году.