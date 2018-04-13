Новый рекорд. Болельщик заплатил более 40 тысяч гривен за просмотр матча Шахтер - Динамо

Пакет рассчитан на двоих человек и обошелся болельщику в 41 тыс. гривен.

Болельщик Шахтера Александр Таран выиграл аукцион так называемого пакета гостеприимства на матч 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Об этом сообщает Террикон.

Пакет рассчитан на двоих человек и обошелся болельщику в 41 тыс. гривен.

Теперь болельщик сможет посмотреть матч против Динамо со скамейки запасных Шахтера. Также в пакет входит проживание вместе с командой в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой, предматчевую прогулку, посещение раздевалки, участие в подготовке к матчу и фирменную именную футболку.

Аукцион стартовал с с 10,5 тыс. грн.

"Долго не раздумывал - увидел новость об аукционе и решил поучаствовать. Мне очень интересен Шахтер, и я давно хотел пообщаться с кем-то из игроков или тренеров. Можно сказать, что это мечта.

Будет очень интересно понаблюдать за матчем со скамейки запасных. Не знаю, стоит ли подсказывать тренеру. Волнения нет, но ожидаю очень интересной игры" - сказал победитель аукциона.

Стоит отметить, что матч Шахтер - Динамо начнется с живого исполнения гимна Украины. Шахтер планирует сделать это традиционным.