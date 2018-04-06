Новоизбранный президент украинской Премьер-лиги из Швейцарии призвал болельщиков вернуться на стадионы

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Гримм намерен добиться максимального комфорта для болельщиков на стадионах в УПЛ
Фото: FootballHub

Гримм намерен добиться максимального комфорта для болельщиков на стадионах в УПЛ

Швейцарец Томас Гримм, который стал новым главой украинской Премьер-лиги (УПЛ), призвал болельщиков ходить на матчи чемпионата.

В комментарии FootballHub функционер заверил, что УПЛ постарается сделать все, чтобы зрителям на аренах было максимально комфортно.

"Мое главное обращение к болельщикам - возвращайтесь на стадионы. Если есть какая-то причина, почему вы не ходите на матчи, то обращайтесь к нам", - заявил Гримм.

Президент Премьер-лиги добавил, что наибольшая возможность для клубов зарабатывать деньги - это совместная продажа медиа-прав, что может случиться через сезон.

Сегодня, 6 апреля, Гримм стал новым главой украинской Премьер-лиги по итогам отчетно-выборного собрания организации в Доме футбола. За избрание функционера свои голоса отдали 10 клубов главного футбольного дивизиона, два других воздержались. Ранее функционер участвовал в решении юридических вопросов во время подготовки сборной Украины к Евро-2016, был президентом клуба Янг Бойз, а в 2009-2011 годах возглавлял футбольную лигу своей страны.

По словам руководителя УПЛ, его первый шаг на посту - это увидеть менеджмент лиги и рассказать о своем видении работы.

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