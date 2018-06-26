Новинский взялся финансировать клуб, которого хотят видеть в украинской Премьер-лиге ее участники - СМИ

Новинский возьмет под свое крыло Черноморец - медиа

Олигарх и народный депутат Украины Вадим Новинский станет новым президентом Черноморца, за участие которого в Премьер-лиге проголосовали ее нынешние участники, сообщает FootBoom.

По информации портала, нынешний президент одесского клуба Леонид Климов покинет свой пост.

Как отмечает медиа, первым признаком этих перемен в Черноморце станет назначение наставником коллектива Ангела Червенкова. Болгарский специалист ранее возглавлял Севастополь, когда его собственником был Новинский.

Черноморец вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона, проиграв в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3.

Позже руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды из-за недопуска клубного стадиона Локомотив и проблемами с организацией домашних матчей на другом стадионе города, а также дополнительными расходами в случае переезда в Сумы.

Согласно процедуре, клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) единогласно проголосовали за то, чтобы Полтаву заменил Черноморец.