26 июня 2018, вторник

Новинский взялся финансировать клуб, которого хотят видеть в украинской Премьер-лиге ее участники - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новинский возьмет под свое крыло Черноморец - медиа
Фото: novynskyi.com

Новинский возьмет под свое крыло Черноморец - медиа

Олигарх и народный депутат Украины Вадим Новинский станет новым президентом Черноморца, за участие которого в Премьер-лиге проголосовали ее нынешние участники, сообщает FootBoom.

По информации портала, нынешний президент одесского клуба Леонид Климов покинет свой пост.

Как отмечает медиа, первым признаком этих перемен в Черноморце станет назначение наставником коллектива Ангела Червенкова. Болгарский специалист ранее возглавлял Севастополь, когда его собственником был Новинский.

Черноморец вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона, проиграв в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3.

Позже руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды из-за недопуска клубного стадиона Локомотив и проблемами с организацией домашних матчей на другом стадионе города, а также дополнительными расходами в случае переезда в Сумы.

Согласно процедуре, клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) единогласно проголосовали за то, чтобы Полтаву заменил Черноморец.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове