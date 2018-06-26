Новинский отреагировал на слухи о покупке футбольного клуба

Олигарх и народный депутат Украины Вадим Новинский опроверг информацию о том, что он станет новым владельцем и президентом футбольного клуба Черноморец.

На своей странице в Facebook бизнесмен написал, что такие слухи могут быть связаны с тем, что он очень любит Одессу и одесситов, но вся информация СМИ по поводу покупки клуба не соответствует действительности.

"Я с большим уважением отношусь к этому клубу, который стал первым обладателем кубка уже независимой Украины. Но я официально заявляю, что ко мне не поступало предложений о покупке или другого рода сотрудничестве от его руководства или акционеров. Желаю Черноморцу продолжать радовать одесситов и удачно выступить в Премьер-лиге!", - написал Новинский.

Накануне в прессе появилась информация, что Новинский станет новым президентом Черноморца. Нынешний президент одесского клуба Леонид Климов якобы покинет свой пост.

Черноморец вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона, проиграв в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3.

Позже руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды из-за недопуска клубного стадиона Локомотив и проблемами с организацией домашних матчей на другом стадионе города, а также дополнительными расходами в случае переезда в Сумы.

Согласно процедуре, клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) единогласно проголосовали за то, чтобы Полтаву заменил Черноморец.