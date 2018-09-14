Новичок украинской Премьер-лиги потерпел шестое поражение в чемпионате

Черниговская Десна минимально обыграла Арсенал-Киев в стартовом матче 8 тура украинской Премьер-лиги.

Новичок Премьер-лиги Арсенал активно начал матч, но счет открыли именно хозяева. Уже на 8-й минуте Фаворов воспользовался навесом с фланга в исполнении Мостового. До перерыва Десна могла увеличивать преимущество, но мяч не лез в ворота.

После перерыва Арсеналу удалось изменить тактику матча и создать несколько моментов у ворот Десны, но забить гол так и не удалось.

Для Арсенал это поражение стало уже шестым в восьми матчах. Десна набрала 10 очков и поднялась на 5 место, но соперники свои матчи в туре еще не сыграли.

Десна - Арсенал-Киев - 1:0

Гол: Фаворов, 8

Десна: Паст, Братков, Ермаков, Фаворов, Банасевич (Старенький, 73), Мостовой, Картушов, Огыря, Фаворов, Филиппов (Волков, 90), Безбородко (Коберидзе, 64)

Арсенал-Киев: Будюк, Даценко, Карась, Дубинчак, Домбровский, Бушман (Нгейитала, 46), Евтоски (Йебли, 61), Майданевич, Алексеев, Янаков (Семенюк, 46), Гринь

Предупреждение: Филиппов, 46, Даценко, 68, Волков, 90

В прошлом туре чемпионата Украины Заря разгромила на выезде Арсенал-Киев со счетом 5:0, а Десна дома уступила Олимпику 0:1.

НВ