Новичок украинской Премьер-лиги объявил о роспуске

В стыковых матчах Полтава победила Черноморец и вышла в Премьер-лигу

Руководство ФК Полтава, которая по итогам прошлого сезона вышла в Премьер-лигу, объявило о роспуске команды, сообщает Полтава 365

Представитель президента на тренировочной базе объявил это решение игрокам, тренерам и персоналу. Завтра им вернут трудовые книжки и разорвут с ними действующие контракты.

Согласно решению украинской Премьер-лиги, на домашней арене команды - стадионе Локомотив - горожанам не позволили проводить матчи, пока его не обустроят согласно требованиям УПЛ.

По информации издания, строительно-ремонтные работы на арене, которая принадлежит клубу, продолжаются.

Как сообщается на сайте, президент клуба Леонид Соболев ситуацию пока не комментирует, но пишет медиа, болельщикам известно, что в своё время он уже 5-6 раз объявлял о снятии команды с соревнований по разным причинам.

Ранее полтавчане смогли победить одесский Черноморец и подняться в Премьер-лигу.