Новичок Шахтера признался, что отказал топ-клубам Европы ради переезда в Украину

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Додо предпочел Шахтер Бенфике и Шальке
Фото: ФК Шахтер

Додо предпочел Шахтер Бенфике и Шальке

Новичок Шахтера бразилец Додо рассказал, почему принял решение перейти в донецкий клуб

Как сообщил защитник в интервью Gazeta Esportiva, у него также были предложения от португальской Бенфики и немецкого Шальке, но он предпочел Шахтер ради игры в Лиге чемпионов.

"Мой менеджер сказал, что есть предложения от Бенфики и Шальке, но вариант с Шахтером был лучшим. У меня была мечта выступать в Лиге чемпионов, а Шахтер играет там каждый год", - сказал Додо.

Кроме того, на решение бразильца перейти в Шахтер также повлияло наличие в составе "Горняков" многих его соотечественников.

Напомним, в декабре Шахтер подписал правого защитника бразильской Куритибы Додо, который играет на позиции капитана донецкой команды Дарио Срны.

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