Новичок Шахтера объяснил, почему покинул Манчестер Сити ради донецкого клуба

Новый нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде пояснил свой уход из Манчестер Сити в украинскую команду.

В комментарии CSN 25-летний футболист заявил о том, что хотел найти новый клуб после того, как в январе 2018 года покинул испанскую Жирону, где выступал на правах аренды.

По словам нигерийского форварда, затем был интерес наставника "Горняков" Паулу Фонсеки, который и переманил его в свой коллектив. Игрок атаки добавил, что хочет оправдать доверие Шахтера и показать, что способен выступать в большой команде.

"У меня не было возможностей получить разрешение на работу в Британии, и это еще одна причина, почему решил уйти из Манчестер Сити, потому что я постоянно отправлялся бы в аренды", - признался Кайоде.

В марте Шахтер арендовал у английского клуба нападающего до конца прошедшего сезона. Форвард провел восемь матчей за донецкий коллектив, в которых забил три мяча.

На прошлой неделе чемпион Украины выкупил контракт форварда у Манчестер Сити.