11 июня 2018, понедельник

Новичок Шахтера объяснил, почему покинул Манчестер Сити ради донецкого клуба

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кайоде больше не хотел уходить в аренду
Фото: ФК Шахтер

Кайоде больше не хотел уходить в аренду

Новый нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде пояснил свой уход из Манчестер Сити в украинскую команду.

В комментарии CSN 25-летний футболист заявил о том, что хотел найти новый клуб после того, как в январе 2018 года покинул испанскую Жирону, где выступал на правах аренды.

По словам нигерийского форварда, затем был интерес наставника "Горняков" Паулу Фонсеки, который и переманил его в свой коллектив. Игрок атаки добавил, что хочет оправдать доверие Шахтера и показать, что способен выступать в большой команде.

"У меня не было возможностей получить разрешение на работу в Британии, и это еще одна причина, почему решил уйти из Манчестер Сити, потому что я постоянно отправлялся бы в аренды", - признался Кайоде.

В марте Шахтер арендовал у английского клуба нападающего до конца прошедшего сезона. Форвард провел восемь матчей за донецкий коллектив, в которых забил три мяча.

На прошлой неделе чемпион Украины выкупил контракт форварда у Манчестер Сити.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове