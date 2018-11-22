23 ноября 2018, пятница

Новичок сборной Украины пожалел о несбывшемся переходе в Динамо

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Марьян Швед выбрал Севилью вместо Динамо
Марьян Швед via Instagram

Марьян Швед выбрал Севилью вместо Динамо

Нападающий львовских Карпат Марьян Швед, который недавно дебютировал за сборную Украины, рассказал, что им интересовалось киевское Динамо.

В интервью FootballHub Швед рассказал, что киевский клуб интересовался им еще перед переходом в Севилью и футболист жалеет, что выбрал трансфер в испанский клуб.

"Были разговоры, что Динамо могло меня купить перед тем, как взять Супрягу. Динамо приглашало еще перед Севильей. Я хотел перейти, но отец настроил меня на Европу. Поехал неудачно. Возможно, лучше бы я перешел в Динамо", - скзав Швед.

Нападающий Карпат также рассказал, что не знает, в какой клуб бы перешел, если бы одновременно были предложения от Шахтера и Динамо.

"Куда бы я хотел перейти? 50 на 50. Если бы позвонили Ахметов и Суркис, то я бы взял сразу два телефона", - ответил нападающий.

Сообщалось, что киевское Динамо было заинтересовано в приобретении Марьяна Шведа.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые вызвал Марьяна Шведа в национальную команду. Форвард дебютировал за сборную в товарищеском матче с Турцией.

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