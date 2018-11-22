Новичок сборной Украины пожалел о несбывшемся переходе в Динамо

Нападающий львовских Карпат Марьян Швед, который недавно дебютировал за сборную Украины, рассказал, что им интересовалось киевское Динамо.

В интервью FootballHub Швед рассказал, что киевский клуб интересовался им еще перед переходом в Севилью и футболист жалеет, что выбрал трансфер в испанский клуб.

"Были разговоры, что Динамо могло меня купить перед тем, как взять Супрягу. Динамо приглашало еще перед Севильей. Я хотел перейти, но отец настроил меня на Европу. Поехал неудачно. Возможно, лучше бы я перешел в Динамо", - скзав Швед.

Нападающий Карпат также рассказал, что не знает, в какой клуб бы перешел, если бы одновременно были предложения от Шахтера и Динамо.

"Куда бы я хотел перейти? 50 на 50. Если бы позвонили Ахметов и Суркис, то я бы взял сразу два телефона", - ответил нападающий.

Сообщалось, что киевское Динамо было заинтересовано в приобретении Марьяна Шведа.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые вызвал Марьяна Шведа в национальную команду. Форвард дебютировал за сборную в товарищеском матче с Турцией.