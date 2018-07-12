12 июля 2018, четверг

Новичок английской Премьер-лиги заинтересовался полузащитником сборной Украины - СМИ

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Александр Зинченко может перейти в Фулхэм

Александр Зинченко может перейти в Фулхэм

Новичок английской Премьер-лиги Фулхем заинтересован в приобретении полузащитника сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб готов выложить за хавбека больше 16 миллионов фунтов стерлингов.

На данный момент 21-летний полузащитник уже начал подготовку к новому сезону в составе Манчестер Сити.

Фулхэм прошлый сезон провел во втором по значимости дивизионе английского футбола, Чемпионшипе, но по итогам сезона смог вернуться в Премьер-лигу.

На прошлой неделе СМи сообщали, что чемпион Англии договорился с Вулверхэмптоном о продаже Зинченко за 18 миллионов евро. Позже стало известно, что Ньюкасл стал новым претендентом на приобретение Зинченко.

В мае появилась информация, что Манчестер Сити может включить Зинченко в сделку по приобретению хавбека Наполи Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что Наполи рассчитывает заполучить украинского полузащитника

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