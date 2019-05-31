Норвежец забил девять голов в одном матче на молодежном чемпионате мира — видео Сегодня, 00:45 Цей матеріал також доступний українською ФИФА Эрлинг Браут Холланд побил рекорд, который держался с 1997 года ФИФА

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Браут Холланд забил 9 голов в матче молодежного чемпионата мира против Гондураса, в котором его команда победила 12:0.

Забив 9 голов, Холланд вписал свое имя в историю - норвежец побил рекорд молодежных чемпионатов мира.

Обзор матча Норвегия - Гондурас (12:0)

Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Адаилтону, который на молодежном чемпионате мира 1997 году забил 6 голов в ворота сборной Южной Кореи.

Холланд помог Норвегии победить Гондурас со счетом 12:0, но несмотря на это норвежцы заняли третье место в группе и рискуют не выйти в плей-офф.

Ранее сборная Украины заняла первое место в группе D и вйшла в раунд плей-офф молодежного чемпионата мира.