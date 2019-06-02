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Ночное безумие в Мадриде: как фанаты праздновали победу Ливерпуля — фото, видео

Сегодня, 13:00
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Ночное безумие в Мадриде: как фанаты праздновали победу Ливерпуля — фото, видео - фото

НВ

Фанаты Ливерпуля в Мадриде

В ночь на 2 июня Ливерпуль победил в финале Лиги чемпионов в Мадриде лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0 и стал победителем турнира.

Корреспондент НВ находился на улицах Мадрида после этого события и передает атмосферу.

Фанаты Ливерпуля заполнили улицы. Они пели и танцевали, кричали и веселились. Не обошлось и без горы выпивки и мусора, что также можно было наблюдать в том году и в Киеве.

Издание Daily mail спросило у фанатов на улицах Мадрида об их впечатлениях.

«Мы проехали 650 км от Барселоны, чтобы добраться сюда [Мадрид], и мы смотрели матч возле магазина шашлыков», — сказал 26-летний фанат Ливерпуля Джозеф Хол.

Ещё один фанат Ливерпуля гражданин Дании Джимми Андерсен назвал победу «самым длинным оргазмом в истории».

В воскресенье, 2 июня, в Ливерпуле запланирован парад с командой победоносных красных.

На улице Мэтью, усыпанной пивными бокалами и бутылками, 34-летний Гед Эванс из Рексхэма сказал: «Это величайшая ночь в моей жизни, не считая рождения моих детей. Если вы не можете быть в Мадриде, то сегодня на Земле больше нигде не будет так, как здесь».

23-летняя студентка из Ливерпуля Мэтти Смит с голой грудью сказала: «Это как Рождество».

Ночь в Мадриде

2 июня 2019. В Мадриде фанаты празднуют победу Ливерпуля на Лиге чемпионов

НВ

Отметим, что ещё перед началом матча на улицах Мадрида было сплошное "красное море" — фанатов Ливерпуля было намного больше, они в абсолютном большинстве, болельщиков Тоттенхема визуально было раз в 7 меньше.

Теги:   Мадрид Лига Чемпионов Тоттенхэм ФК Ливерпуль

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