Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Соня Кошкина
Задеть нерв
Елена Стяжкина
Советский язык — минное поле замедленного действия
Татьяна Ворожко
Здоровые нервы — дешево
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Ночное безумие в Мадриде: как фанаты Ливерпуля праздновали победу — фото, видео

Сегодня, 13:08
Цей матеріал також доступний українською
Ночное безумие в Мадриде: как фанаты Ливерпуля праздновали победу — фото, видео - фото

НВ

Фанаты Ливерпуля в Мадриде

В ночь на 2 июня Ливерпуль победил в финале Лиги чемпионов в Мадриде лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0 и стал победителем турнира.

Корреспондент НВ находился на улицах Мадрида после этого события и передает атмосферу.

Фанаты Ливерпуля заполнили улицы. Они пели и танцевали, кричали и веселились. Не обошлось и без горы выпивки и мусора, что также можно было наблюдать в том году и в Киеве.

Издание Daily mail спросило у фанатов на улицах Мадрида об их впечатлениях.

«Мы проехали 650 км от Барселоны, чтобы добраться сюда [Мадрид], и мы смотрели матч возле магазина шашлыков», — сказал 26-летний фанат Ливерпуля Джозеф Хол.

Ещё один фанат Ливерпуля гражданин Дании Джимми Андерсен назвал победу «самым длинным оргазмом в истории».

В воскресенье, 2 июня, в Ливерпуле запланирован парад с командой победоносных красных.

На улице Мэтью, усыпанной пивными бокалами и бутылками, 34-летний Гед Эванс из Рексхэма сказал: «Это величайшая ночь в моей жизни, не считая рождения моих детей. Если вы не можете быть в Мадриде, то сегодня на Земле больше нигде не будет так, как здесь».

23-летняя студентка из Ливерпуля Мэтти Смит с голой грудью сказала: «Это как Рождество».

Ночь в Мадриде

2 июня 2019. В Мадриде фанаты празднуют победу Ливерпуля на Лиге чемпионов

НВ

Отметим, что ещё перед началом матча на улицах Мадрида было сплошное "красное море" — фанатов Ливерпуля было намного больше, они в абсолютном большинстве, болельщиков Тоттенхема визуально было раз в 7 меньше.

Теги:   Мадрид Лига Чемпионов Тоттенхэм ФК Ливерпуль

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:59

img
Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2. События по минутам финала Лиги чемпионов
38291
Футбол

Вчера, 18:19

img
Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль
31969
Футбол

31 мая, 22:29

img
Шевченко исключил пятерых игроков из сборной Украины
6873

Главное

События

Сегодня, 12:27

img
Обвал крыши на рок-фестивале Kozak FEST: власти сообщили о гибели человека, есть раненые
Геополитика

Сегодня, 08:43

img
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
События

Сегодня, 04:40

img
Задержаны полицейские, которых подозревают в ранении ребенка