Стали известны финалисты Лиги наций Сегодня, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Промес забил третий мяч Нидерландов Reuters/Carl Recine

Во втором полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 и сыграет в финале против Португалии.



Голландская команда с первых минут завладела инициативой, но не сумела выжать из нее голы, вместо чего допустила пенальти в свои ворота.

На исходе получаса игры Маттейс де Лигт нарушил правила в собственной штрафной на Маркусе Рашфорде, который и успешно выполнил 11-метровый удар.

И все же, счет все-таки стал равным на 73-й минуте. Это де Лигт выпрыгнул выше всех в штрафной при исполнении углового и головой отправил мяч в сетку.

До конца основного времени никому не удалось забить, поэтому соперникам пришлось играть дополнительное время, в котором голландцы дважды пробили ворота Джордана Пикфорда благодаря точным ударам Кайла Уокера в свои ворота и Квинси Промеса.

Нидерланды — Англия 3:1

Голы: де Лигт, 73, Уокер, 97 (в свои ворота), Промес, 114 — Рашфорд, 32 (с пенальти)

Накануне сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.



НВ