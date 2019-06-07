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Стали известны финалисты Лиги наций

Сегодня, 00:24
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Стали известны финалисты Лиги наций - фото

Reuters/Carl Recine

Промес забил третий мяч Нидерландов

Во втором полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 и сыграет в финале против Португалии.

Голландская команда с первых минут завладела инициативой, но не сумела выжать из нее голы, вместо чего допустила пенальти в свои ворота.

На исходе получаса игры Маттейс де Лигт нарушил правила в собственной штрафной на Маркусе Рашфорде, который и успешно выполнил 11-метровый удар.

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И все же, счет все-таки стал равным на 73-й минуте. Это де Лигт выпрыгнул выше всех в штрафной при исполнении углового и головой отправил мяч в сетку.

До конца основного времени никому не удалось забить, поэтому соперникам пришлось играть дополнительное время, в котором голландцы дважды пробили ворота Джордана Пикфорда благодаря точным ударам Кайла Уокера в свои ворота и Квинси Промеса.

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Нидерланды — Англия 3:1

Голы: де Лигт, 73, Уокер, 97 (в свои ворота), Промес, 114 — Рашфорд, 32 (с пенальти)

Накануне сборная Португалии победила в полуфинале Лиги наций Швейцарию со счетом 3:1 и стала первым финалистом турнира.

НВ

Теги:   Сборная Англии Сборная Нидерландов Лига Наций Футбол

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