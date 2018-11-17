Нидерланды обыграли Францию, Уэльс не спасся против Дании. Результаты Лиги наций

В пятницу, 16 ноября, состоялись матчи предпоследнего тура Лиги наций.
В Дивизионе А Нидерланды обыграли Францию и оставили для себя шансы опередить чемпионов мира. Для этого "Оранжевым" нужно в последнем туре обыграть Германию, которая досрочно вылетела в Дивизион B.
Группа 1
Нидерланды - Франция 2:0
Голы: Вейналдум, 44, Депай, 90+6
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
В 4-й группе Дивизиона 2 Дания стала досрочным победителем и пробилась в элиту. Решающим результатом стала победа датчан над Уэльсом.
Группа 4
Уэльс - Дания 1:2
Голы: Бэйл, 89 - Йоргенсен, 42, Брэйтуэйт, 88
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
В группе 3 Дивизиона С оба матча завершились вничью. За победу в последнем туре поборются Норвегия и Болгария.
Группа 3
Кипр - Болгария 1:1
Голы: Захариу, 24 - Димитров, 89 (с пенальти)
Словения - Норвегия 1:1
Голы: Вербич, 9 - Йонсен, 85
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Македония на выезде обыграла Лихтенштейн в группе 4 Дивизиона D и практически гарантировала себе выход в Дивизион С.
Группа 4
Гибралтар - Армения 2:6
Голы: Де Барр, 10, Пристли, 78 - Мовсисян, 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4
Лихтенштейн - Македония 0:2
Голы: Барди, 52, Несторовски, 90+1
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Накануне сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
НВ
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