17 ноября 2018, суббота

Нидерланды обыграли Францию, Уэльс не спасся против Дании. Результаты Лиги наций

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Нидерланды одержали победу над Францией

Нидерланды одержали победу над Францией

В пятницу, 16 ноября, состоялись матчи предпоследнего тура Лиги наций.

В Дивизионе А Нидерланды обыграли Францию и оставили для себя шансы опередить чемпионов мира. Для этого "Оранжевым" нужно в последнем туре обыграть Германию, которая досрочно вылетела в Дивизион B.

Группа 1

Нидерланды - Франция 2:0
Голы: Вейналдум, 44, Депай, 90+6

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В 4-й группе Дивизиона 2 Дания стала досрочным победителем и пробилась в элиту. Решающим результатом стала победа датчан над Уэльсом.

Группа 4

Уэльс - Дания 1:2
Голы: Бэйл, 89 - Йоргенсен, 42, Брэйтуэйт, 88

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В группе 3 Дивизиона С оба матча завершились вничью. За победу в последнем туре поборются Норвегия и Болгария.

Группа 3

Кипр - Болгария 1:1
Голы: Захариу, 24 - Димитров, 89 (с пенальти)

Словения - Норвегия 1:1
Голы: Вербич, 9 - Йонсен, 85

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Македония на выезде обыграла Лихтенштейн в группе 4 Дивизиона D и практически гарантировала себе выход в Дивизион С.

Группа 4

Гибралтар - Армения 2:6
Голы: Де Барр, 10, Пристли, 78 - Мовсисян, 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4

Лихтенштейн - Македония 0:2
Голы: Барди, 52, Несторовски, 90+1

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

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