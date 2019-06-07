Лига наций. Видео голов и обзор матча Нидерланды — Англия
Сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 в полуфинале Лиги наций и сыграет в решающем поединке турнира против Португалии.
На исходе получаса игры с лишним британская команда вышла вперед благодаря реализованному Маркусом Рашфордом пенальти.
На 73-й минуте голландской сборной удалось восстановить равновесие после точного удара Маттейса де Лигта.
В основное время победитель не определился, поэтому соперникам пришлось играть дополнительное время, по итогам которого Нидерланды одержали победу.
Сперва Англия пропустила после гола Кайла Уокера в собственные ворота, а затем — после результативного удара Квинси Промеса.
Во втором полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 и сыграет в финале против Португалии.