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Лига наций. Видео голов и обзор матча Нидерланды — Англия

Сегодня, 02:07
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Лига наций. Видео голов и обзор матча Нидерланды — Англия - фото

REUTERS/Susana Vera

Нидерланды выиграли в дополнительное время

Сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 в полуфинале Лиги наций и сыграет в решающем поединке турнира против Португалии.

На исходе получаса игры с лишним британская команда вышла вперед благодаря реализованному Маркусом Рашфордом пенальти.

На 73-й минуте голландской сборной удалось восстановить равновесие после точного удара Маттейса де Лигта.

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В основное время победитель не определился, поэтому соперникам пришлось играть дополнительное время, по итогам которого Нидерланды одержали победу.

Сперва Англия пропустила после гола Кайла Уокера в собственные ворота, а затем — после результативного удара Квинси Промеса.

Во втором полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 и сыграет в финале против Португалии.

Теги:   Сборная Нидерландов Сборная Англии Лига Наций Футбол

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