Лига наций. Видео голов и обзор матча Нидерланды — Англия Сегодня, 02:07 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera Нидерланды выиграли в дополнительное время REUTERS/Susana Vera

Сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 в полуфинале Лиги наций и сыграет в решающем поединке турнира против Португалии.



На исходе получаса игры с лишним британская команда вышла вперед благодаря реализованному Маркусом Рашфордом пенальти.

На 73-й минуте голландской сборной удалось восстановить равновесие после точного удара Маттейса де Лигта.

В основное время победитель не определился, поэтому соперникам пришлось играть дополнительное время, по итогам которого Нидерланды одержали победу.

Сперва Англия пропустила после гола Кайла Уокера в собственные ворота, а затем — после результативного удара Квинси Промеса.

Во втором полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов победила команду Англии со счетом 3:1 и сыграет в финале против Португалии.

