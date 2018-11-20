20 ноября 2018, вторник

Нидерландский защитник обнял арбитра, потерявшего мать перед матчем Лиги наций - видео

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Ван Дейк (слева) утешил рефери матча

Ван Дейк (слева) утешил рефери матча

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после поединка Лиги наций против Германии обнял арбитра Овидиу Хацегана, у которого умерла мать.

Как сообщает Eurosport, футбольный служитель Фемиды из Румынии перед игрой узнал о смерти своей матери, но решил все-таки обслуживать матч.

После завершения игры голландский оборонец поддержал арбитра, обняв того на поле.

"Он был подавлен, стоял со слезами, потому что потерял свою мать. Я пожелал ему быть сильным и сказал, что он хорошо отработал игру. Это мелочь, но, может, ему поможет", - пояснил ван Дейк.

Накануне сборная Нидерландов на последних минутах вырвала ничью 2:2 в матче Лиги наций против Германии, благодаря чему вышла в полуфинал турнира.

Автором решающего гола, который принес нужный результат голландской команде, стал ван Дейк.

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