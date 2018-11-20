Нидерландский защитник обнял арбитра, потерявшего мать перед матчем Лиги наций - видео

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после поединка Лиги наций против Германии обнял арбитра Овидиу Хацегана, у которого умерла мать.

Как сообщает Eurosport, футбольный служитель Фемиды из Румынии перед игрой узнал о смерти своей матери, но решил все-таки обслуживать матч.

После завершения игры голландский оборонец поддержал арбитра, обняв того на поле.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO — AFC Ajax ???? (@TheEuropeanLad) 19 ноября 2018 г.

"Он был подавлен, стоял со слезами, потому что потерял свою мать. Я пожелал ему быть сильным и сказал, что он хорошо отработал игру. Это мелочь, но, может, ему поможет", - пояснил ван Дейк.

Накануне сборная Нидерландов на последних минутах вырвала ничью 2:2 в матче Лиги наций против Германии, благодаря чему вышла в полуфинал турнира.

Автором решающего гола, который принес нужный результат голландской команде, стал ван Дейк.