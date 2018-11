Нидерландский защитник обнял арбитра, потерявшего мать перед матчем Лиги наций - видео

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после поединка Лиги наций против Германии обнял арбитра Овидиу Хацегана, у которого умерла мать.

Как сообщает Eurosport, футбольный служитель Фемиды из Румынии перед игрой узнал о смерти своей матери, но решил все-таки обслуживать матч.

После завершения игры голландский оборонец поддержал арбитра, обняв того на поле.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO