Неймара обвинили в изнасиловании, соответствующее заявление уже в полиции Сегодня, 09:52 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Charles Platiau Представители Неймара сказали, что они не были в курсе этих обвинений REUTERS/Charles Platiau

Нападающего ПСЖ бразильца Неймара обвинили в изнасиловании в середине мая этого года.

Об этом сообщает бразильское издание UOL.



Заявление от женщины было зарегистрировано в бразильском городе Санту-Амару. По её словам, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым они познакомились в Instagram. 17 мая она вернулась в Бразилию, но не решалась обратиться в правоохранительные органы.

В полиции подтвердили факт обращения, но не прокомментировали его. Представители Неймара сказали, что они не были в курсе этих обвинений.

Недавно Неймар ударил в лицо болельщика после поражения в финале Кубка Франции от Ренна.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего французского ПСЖ Неймара на три матча еврокубков за оскорбление арбитра Дамира Скомины.