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Неймара обвинили в изнасиловании, соответствующее заявление уже в полиции

Сегодня, 09:52
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Неймара обвинили в изнасиловании, соответствующее заявление уже в полиции - фото

REUTERS/Charles Platiau

Представители Неймара сказали, что они не были в курсе этих обвинений

Нападающего ПСЖ бразильца Неймара обвинили в изнасиловании в середине мая этого года.

Об этом сообщает бразильское издание UOL.

Заявление от женщины было зарегистрировано в бразильском городе Санту-Амару. По её словам, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым они познакомились в Instagram. 17 мая она вернулась в Бразилию, но не решалась обратиться в правоохранительные органы.

В полиции подтвердили факт обращения, но не прокомментировали его. Представители Неймара сказали, что они не были в курсе этих обвинений.

Недавно Неймар ударил в лицо болельщика после поражения в финале Кубка Франции от Ренна.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего французского ПСЖ Неймара на три матча еврокубков за оскорбление арбитра Дамира Скомины.

Теги:   Изнасилование Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар

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