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Неймара на три матча отстранили от игры за удар болельщика

Сегодня, 19:33
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Неймара на три матча отстранили от игры за удар болельщика - фото

REUTERS/Charles Platiau

Неймар проведет лишь одну игру в конце этого сезона

Федерация футбола Франции (ФФФ) на три поединка дисквалифицировала нападающего ПСЖ Неймара за удар болельщика после проигранного Ренну финала Кубка страны.

Согласно официальному сайту ФФФ, бразильский футболист еще сможет сыграть против Анже в 36-м туре французской Лиги 1 - это будет его последняя игра в этом сезоне.

Затем нападающий пропустит два оставшихся матча национального первенства против Дижона и Реймса. Также ему запрещено участвовать в поединке за Суперкубок страны накануне новой кампании против того же Ренна.

У ПСЖ еще остается право обжаловать это решение.

Инцидент произошел, когда Неймар поднимался на трибуны, чтобы получить серебряные награды. Футболисту, очевидно, не понравились некоторые высказывания в его сторону от одного из фанатов, после чего он остановился, а затем ударил болельщика в подбородок и поднялся за наградой.

Ранее УЕФА дисквалифицировал нападающего на три матча еврокубков за оскорбление арбитра во время матча Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (1:3).

Теги:   Дисквалификация Французская Лига 1 Неймар ПСЖ (Paris SG) Футбол

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