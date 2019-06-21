Неймар согласился на все условия для возвращения в Барселону — СМИ Вчера, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Неймар via Instagram Неймар приблизился к возвращению в Барселону Неймар via Instagram

Звездный нападающий ПСЖ Неймар согласился на все условия Барселоны для возвращения в каталонский клуб, сообщает Diario Sport со ссылкой на UOL Esporte.

Сообщается, что Барселона выдвинула несколько условий, согласившись на которые Неймар сможет вернуться в каталонскую команду.

В частности, Неймар должен согласиться на снижение зарплаты и отозвать иск против Барселоны, связанный с бонусом за продление контракта. Также бразилец должен публично заявить о желании перейти из ПСЖ в Барселону.

По информации СМИ, Неймар принял все условия Барселоны.

Сообщалось, что Барселона готова отдать за Неймара в ПСЖ одного из трех своих игроков — Коутиньо, Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

Также сообщалось, что интерес к Неймару возобновил мадридский Реал.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.

