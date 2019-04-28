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Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции - видео

Сегодня, 18:58
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Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции - видео - фото

ФК ПСЖ

Неймар рискует получить еще одну дисквалификацию

Нападающий ПСЖ бразилец Неймар ударил в лицо болельщика после поражения в финале Кубка Франции от Ренна.

Инцидент произошел во время того, как Неймар поднимался на трибуны, чтобы получить серебряные награды. Футболисту, очевидно, не понравились некоторые высказывания в его сторону от одного из фанатов. Неймар остановился, а затем ударил болельщика в подбородок, после чего спокойно поднялся за наградой.

ПСЖ в серии пенальти уступил Ренну в финале Кубка Франции. В основном времени и овертайме команды победителя не выявили - 1:1. В серии пенальти сильнее оказался Ренн - 6:5.

Недавно УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча еврокубков за оскорбление арбитра во время матча Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (1:3).

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Неймар

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