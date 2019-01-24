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Неймар получил рецидив старой травмы и рискует пропустить матч против МЮ

24 января, 16:54
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EPA

Восстановление Неймара может занять несколько недель

Нападающий ПСЖ получил рецидив повреждения пятой плюсневой кости правой ноги, из-за чего может пропустить первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против МЮ 12 февраля.

Как сообщает официальный сайт Пари Сен-Жермен, лечение этой травмы будет зависеть от того, каким будет ее состояние в течение следующих нескольких дней.

Клуб допускает использование всех вариантов лечения в это время. Как показывает практика, восстановление после подобных повреждений занимает несколько недель. 

Бразильский футболист получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против Страсбурга. В результате игрока пришлось менять на 62-й минуте. 

Сообщалось, что Неймар якобы по-прежнему жалеет о своем решении перейти во французскую команду, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам в Барселоне, а климат в Париже его не устраивает.

На днях нападающий ПСЖ не подтвердил, но и не опроверг слухи о его возможном переходе в Реал по завершении текущего сезона.

Теги:   Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов ПСЖ (Paris SG) Неймар Футбол

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