Неймар получил рецидив старой травмы и рискует пропустить матч против МЮ
Нападающий ПСЖ получил рецидив повреждения пятой плюсневой кости правой ноги, из-за чего может пропустить первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против МЮ 12 февраля.
Как сообщает официальный сайт Пари Сен-Жермен, лечение этой травмы будет зависеть от того, каким будет ее состояние в течение следующих нескольких дней.
Клуб допускает использование всех вариантов лечения в это время. Как показывает практика, восстановление после подобных повреждений занимает несколько недель.
Бразильский футболист получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против Страсбурга. В результате игрока пришлось менять на 62-й минуте.
Сообщалось, что Неймар якобы по-прежнему жалеет о своем решении перейти во французскую команду, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам в Барселоне, а климат в Париже его не устраивает.
На днях нападающий ПСЖ не подтвердил, но и не опроверг слухи о его возможном переходе в Реал по завершении текущего сезона.