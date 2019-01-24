Неймар получил рецидив старой травмы и рискует пропустить матч против МЮ 24 января, 16:54 152 Цей матеріал також доступний українською EPA Восстановление Неймара может занять несколько недель EPA

Нападающий ПСЖ получил рецидив повреждения пятой плюсневой кости правой ноги, из-за чего может пропустить первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против МЮ 12 февраля.



Как сообщает официальный сайт Пари Сен-Жермен, лечение этой травмы будет зависеть от того, каким будет ее состояние в течение следующих нескольких дней.

Клуб допускает использование всех вариантов лечения в это время. Как показывает практика, восстановление после подобных повреждений занимает несколько недель.

Бразильский футболист получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против Страсбурга. В результате игрока пришлось менять на 62-й минуте.

La cheville de Neymar ... 😪 pic.twitter.com/Y0r6sYnlCq — Anthony Woodman (@Anton75_) 23 января 2019 г.

Сообщалось, что Неймар якобы по-прежнему жалеет о своем решении перейти во французскую команду, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам в Барселоне, а климат в Париже его не устраивает.

На днях нападающий ПСЖ не подтвердил, но и не опроверг слухи о его возможном переходе в Реал по завершении текущего сезона.