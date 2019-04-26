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Неймар получил длительную дисквалификацию на матчи еврокубков

Вчера, 23:06
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Неймар получил длительную дисквалификацию на матчи еврокубков - фото

REUTERS/Charles Platiau

Неймар пропустит три стартовых матча Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего французского ПСЖ Неймара на три матча еврокубков за оскорбление арбитра Дамира Скомины.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Неймар получил такое наказание за оскорбление арбитра Дамира Скомины, который назначил пенальти в ворота парижского клуба в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против МЮ (1:3).

Также, по информации СМИ, бразилец пытался прорваться в судейскую комнату после матча.

Поскольку в следующем сезоне ПСЖ стартует с группового раунда Лиги чемпионов, то Неймар пропустит три стартовых матча турнира.

На днях ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции.

Ранее ПСЖ вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей Манчестер Юнайтед.

Теги:   Лига Чемпионов ПСЖ (Paris SG) Неймар

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