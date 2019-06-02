Неймар отверг обвинения в изнасиловании и обнародовал обнаженные фото, которые присылала ему «изнасилованная» накануне Сегодня, 15:14 Цей матеріал також доступний українською neymarjr / Instagram Неймар жалуется на клевету neymarjr / Instagram

Нападающий ПСЖ бразилец Неймар отвергает обвинения в изнасиловании, которые ему недавно предъявили.

Чтобы опровергнуть обвинения, футболист выложил на своей странице в Instagram видео, где показал переписку с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании.



По его словам, половой акт произошел по обоюдному согласию. В подтверждение этого он показал, какие фото накануне присылала эта девушка ему. В частности это фото, где она полностью обнаженная, в разных позах и тому подобное.

«Из-за вымогательства заставляют страдать меня и мою семью», — сказал Неймар.

Напомним, заявление об изнасиловании было зарегистрировано в бразильском городе Санту-Амару. По ее словам, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению футболиста, с которым они познакомились в Instagram. 17 мая она вернулась в Бразилию, но не решалась обратиться в правоохранительные органы.

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В полиции подтвердили факт обращения, но не прокомментировали его.