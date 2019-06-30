ПСЖ готов вернуть Неймара в Барселону за 130−150 миллионов евро и двух игроков на выбор — СМИ Сегодня, 05:00 105 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Luisa Gonzalez ПСЖ выдвинули новые условия по продаже Неймара REUTERS/Luisa Gonzalez

Футбольный клуб ПСЖ готов расстаться с 27-летним бразильским форвардом Неймаром за 130−150 миллионов евро, а также потребует включить в сделку двух игроков на свой выбор, сообщает Le Perisien.

Главным претендентом на Неймара называют каталонскую Барселону. К примеру, сине-гранатовые готовы отпустить своего полузащитника Фелипе Коутиньо, но не нападающего Усмана Дембеле, в котором также заинтересован ПСЖ.

Изначально парижане хотели продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получили предложений.

Сообщалось, что Барселона намерена вернуть из ПСЖ Неймара и приобрести нападающего сборной Франции и экс-игрока мадридского Атлетико Антуана Гризманна.

Также сообщалось, что интерес к Неймару возобновил мадридский Реал.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.