ПСЖ готов вернуть Неймара в Барселону за 130−150 миллионов евро и двух игроков на выбор — СМИ
Футбольный клуб ПСЖ готов расстаться с 27-летним бразильским форвардом Неймаром за 130−150 миллионов евро, а также потребует включить в сделку двух игроков на свой выбор, сообщает Le Perisien.
Главным претендентом на Неймара называют каталонскую Барселону. К примеру, сине-гранатовые готовы отпустить своего полузащитника Фелипе Коутиньо, но не нападающего Усмана Дембеле, в котором также заинтересован ПСЖ.
Изначально парижане хотели продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получили предложений.
Сообщалось, что Барселона намерена вернуть из ПСЖ Неймара и приобрести нападающего сборной Франции и экс-игрока мадридского Атлетико Антуана Гризманна.
Также сообщалось, что интерес к Неймару возобновил мадридский Реал.
Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.