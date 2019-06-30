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ПСЖ готов вернуть Неймара в Барселону за 130−150 миллионов евро и двух игроков на выбор — СМИ

Сегодня, 05:00
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REUTERS/Luisa Gonzalez

ПСЖ выдвинули новые условия по продаже Неймара

Футбольный клуб ПСЖ готов расстаться с 27-летним бразильским форвардом Неймаром за 130−150 миллионов евро, а также потребует включить в сделку двух игроков на свой выбор, сообщает Le Perisien.

Главным претендентом на Неймара называют каталонскую Барселону. К примеру, сине-гранатовые готовы отпустить своего полузащитника Фелипе Коутиньо, но не нападающего Усмана Дембеле, в котором также заинтересован ПСЖ.

Изначально парижане хотели продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получили предложений.

Сообщалось, что Барселона намерена вернуть из ПСЖ Неймара и приобрести нападающего сборной Франции и экс-игрока мадридского Атлетико Антуана Гризманна.

Также сообщалось, что интерес к Неймару возобновил мадридский Реал.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.

Теги:   ФК Барселона Барселона Неймар ПСЖ (Paris SG)

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