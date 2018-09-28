Нестиранную 20 лет футболку Зидана продадут на аукционе

Футболку легендарного в прошлом футболиста Зинедина Зидана, в которой он выиграл чемпионат мира в 1998 году, продадут на аукционе.

Выставленную на аукцион футболку Зидан носил в первом тайме финального матча между Францией и Бразилией, когда забил два гола головой, сообщает France Bleu.

Интересно, что футболку с тех пор еще не стирали - то есть, 20 лет. Предполагается, что за лот удастся выручить от 20 до 40 тысяч евро. Торги должны пройти в Париже 13 октября.

В финальном матче ЧМ-1998, в котором встречались сборные Франции и Бразилии, Зидан забил два гола и помог своей команде победить южноамериканскую сборную со счетом 3:0 и завоевать Кубок мира.

Ранее СМИ сообщали, что в случае увольнения Жозе Моруинью Зинедин Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед.