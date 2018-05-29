Неймар заключил тайный договор с Реалом - СМИ

Неймар может перейти в Реал уже этим летом

Нападающий ПСЖ Неймар не исключает возможности этим летом перейти в мадридский Реал, сообщает Diario Gol.

По информации источника, бразилец заключил тайный пакт с президентом Реала Флорентино Пересом. Он предусматривает прекращение переговоров на момент чемпионата мира-2018, чтобы футболист мог сконцентрироваться на своей игре, но после Мундиаля контакты будут возобновлены.

Источник предполагает, что в случае, если Бразилия не станет чемпионом мира, а сам Неймар потеряет шанс выиграть Золотой мяч, то форвард сделает все ради перехода в Реал. При этом Неймар готов пойти на конфликт с руководством ПСЖ, которое не намерено отпускать его летом.

В случае победы Бразилии на ЧМ-2018 Неймар отложит свой переход в Реал еще на год.

Ранее нападающий ПСЖ Неймар попросил клуб отпустить его летом в Реал, который оценивает сделку в рекордную в истории футбола сумму от 260 до 300 млн евро.

Летом прошлого года ПСЖ официально объявил о трансфере Неймара за 222 миллиона евро. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории. Сообщалось, что нападающий раздумывает над возможностью возвращения в Барселону.