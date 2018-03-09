Неймар выразил желание вернуться в Барселону - СМИ

Бразильский форвард ПСЖ Неймар раздумывает над возможностью возвращения в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец жалеет о своем переезде в Париж и уже сообщил руководству каталонского клуба, что хочет вернуться.

Неймар признал, что зря повелся на большие деньги, и сообщил, что скучает по своим бывшим партнерам. Кроме того, бразилец признал свою ошибку, когда хотел "выйти из тени Месси", а также поражен слабостью французского чемпионата по сравнению с испанским.

Если возвращение Неймара и состоится, то, скорее всего, не будущим летом, а в 2019 году.

В самой Барселоне пока не рассматривают этот вопрос.

Летом прошлого года Пари Сен-Жермен официально объявил о трансфере экс-нападающего Барселоны за 222 миллиона евро. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории.

Сообщалось, что Реал намерен подписать в качестве замены своему нападающему Криштиану Роналду Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ.