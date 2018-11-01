Неймар попал под угрозу угодить за решетку на шесть лет - СМИ

Форварду ПСЖ и сборной Бразилии Неймару грозит шесть лет лишения свободы за мошенничество при переходе в Барселону в 2013 году, сообщает AFP.

По информации источника, уголовное дело против игрока было возбуждено после жалобы бразильской инвестиционной компании DIS, которой принадлежала часть прав на него. Фигурантами дела также являются президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу, экс-президент Сандро Росель, экс-президент Сантоса Одилио Родригес Фильо и родители 26-летнего форварда.

Претензии касаются суммы трансфера Неймара. Барселона заявляла, что Неймар обошелся клубу в 57,1 миллиона евро, 40 из которых получила семья футболиста. Сантос получил 17,1 миллиона, 6,8 из которых были выплачены DIS. В то же время, испанский суд определил, что на самом деле клуб заплатил не менее 83,3 миллионов евро, что было скрыто от инвестиционной компании.

Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год. Летом прошлого года Пари Сен-Жермен объявил о трансфере нападающего каталонского клуба за 222 млн евро, благодаря чему тот стал самым дорогим футболистом в истории.

Недавно появилась информация, что Неймар намерен вернуться в Барселону.