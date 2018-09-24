24 сентября 2018, понедельник

Неймар осуществил мечту мальчика, который выбежал на поле во время матча - видео

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Неймар сделал доброе дело

Неймар сделал доброе дело

Нападающий ПСЖ Неймар подарил свою футболку мальчику, который выбежал на поле во время матча чемпионата Франции между парижским клубом и Ренном.

Мальчик прошмыгнул на поле и подбежал к Неймару, который в то время шел на замену. Встретив своего кумира, юный футбольный фанат растрогался и не сумел сдержать слез. Затем подбежали стюрады, которые пытались оттянуть мальчика, но Неймар не позволил им это сделать.

В сопровождении звезды футбола он дошел почти до скамейки запасных ПСЖ, где Неймар осуществил его мечту - подарил свою игровую футболку. Не сдерживая эмоций, парень счастливый покинул поле.

Матч завершился победой ПСЖ над Ренном со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что Неймар намерен вернуться в Барселону, за которую он выступал перед переходом в парижский клуб. Также ходили слухи о его возможном переходе в Реал, а сам бразилесь вроде хотел бы продолжить карьеру в Арсенале или Челси.

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