Неймар не оставил надежд вернуться в Барселону - СМИ

Нападающий ПСЖ Неймар продолжает отправлять Барселоне уведомления о том, что он хочет вернуться, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, бразильский футболист по-прежнему сожалеет о своем решении перейти во французскую команду, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам, а климат в Париже его не устраивает.

Согласно данным медиа, 26-летний форвард уже несколько раз предлагал чемпиону Испании вернуть его назад, на что ранее Барселона реагировала без энтузиазма. Сейчас, отмечает источник, ситуация изменилась, ведь менеджмент каталонского клуба готов рассмотреть такую возможность.

Вопреки обещаниям президента ПСЖ Нассера Аль Хелаифи о победе в Лиге чемпионов, а также завоеваниям наград лучшему игроку года и Золотого мяча, Неймар вместе с командой потерпел неудачу в главном еврокубке прошлого сезона, а также все больше находится в тени молодого партнера Килиана Мбаппе, пишет издание.

Как сообщает медиа, заполучить нападающего также хочет Реал, но руководство французской стороны добилось того, что королевский клуб опроверг интерес к ее звездному исполнителю.

Недавно появилась информация, что Неймар намерен вернуться в Барселону. Летом прошлого года Пари Сен-Жермен объявил о трансфере нападающего за 222 млн евро, благодаря чему он стал самым дорогим футболистом в истории.