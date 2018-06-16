Неймар назвал себя лучшим футболистом мира

Неймар не относит себя к инопланетянам

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймар заявил о том, что считает себя лучшим футболистом в мире.

Неймар отметил, что Месси и Роналду стоят выше всех остальных - "так как они с другой планеты".

"Двое игроков, которые находятся выше остальных сейчас, - Криштиану Роналду и Месси. Без лишней скромности, сегодня я лучший футболист в мире, потому что они с другой планеты", - заявил Неймар.

Игрок сборной Бразили также заявил, что хотел бы выиграть чемпионат мира и привезти кубок в Бразилию, передает Goal.

Ранее сообщалось, что Реал решил объединить в одной команде Неймара и Роналду.