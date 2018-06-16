Неймар назвал себя лучшим футболистом мира

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймар заявил о том, что считает себя лучшим футболистом в мире.
Неймар отметил, что Месси и Роналду стоят выше всех остальных - "так как они с другой планеты".
"Двое игроков, которые находятся выше остальных сейчас, - Криштиану Роналду и Месси. Без лишней скромности, сегодня я лучший футболист в мире, потому что они с другой планеты", - заявил Неймар.
Игрок сборной Бразили также заявил, что хотел бы выиграть чемпионат мира и привезти кубок в Бразилию, передает Goal.
Ранее сообщалось, что Реал решил объединить в одной команде Неймара и Роналду.
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