16 июня 2018, суббота

Неймар назвал себя лучшим футболистом мира

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Неймар не относит себя к инопланетянам

Неймар не относит себя к инопланетянам

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймар заявил о том, что считает себя лучшим футболистом в мире.

Неймар отметил, что Месси и Роналду стоят выше всех остальных - "так как они с другой планеты".

"Двое игроков, которые находятся выше остальных сейчас, - Криштиану Роналду и Месси. Без лишней скромности, сегодня я лучший футболист в мире, потому что они с другой планеты", - заявил Неймар.

Игрок сборной Бразили также заявил, что хотел бы выиграть чемпионат мира и привезти кубок в Бразилию, передает Goal.

Ранее сообщалось, что Реал решил объединить в одной команде Неймара и Роналду.

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