Реал решил объединить в одной команде Неймара и Роналду - СМИ

В Реале уверены, что Неймар и Роналду смогут сосуществовать в Мадриде, информирует Marca.com

Медиа стало известно, что как только бразилец проинформирует руководство ПСЖ о своих намерениях, то запустит процесс переговоров между французским и мадридским клубами. Сливочные, по информации портала, к этому уже готовы.

Сайту известно, что Неймар - является приоритетом для Реала, а сам нападающий хочет вернуться в Испанию.

Ранее СМИ узнали, что Роналду хочет увеличить свою зарплату в Реале в четыре раза.

После победы в Лиге Чемпионов португалец намекнул на то, что покинет мадридский клуб.