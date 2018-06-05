05 июня 2018, вторник

Реал решил объединить в одной команде Неймара и Роналду - СМИ

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Неймар должен проинформировать руководство ПСЖ о своём решении - СМИ.

Неймар должен проинформировать руководство ПСЖ о своём решении - СМИ.

В Реале уверены, что Неймар и Роналду смогут сосуществовать в Мадриде, информирует Marca.com

Медиа стало известно, что как только бразилец проинформирует руководство ПСЖ о своих намерениях, то запустит процесс переговоров между французским и мадридским клубами. Сливочные, по информации портала, к этому уже готовы.

Сайту известно, что Неймар - является приоритетом для Реала, а сам нападающий хочет вернуться в Испанию.

Ранее СМИ узнали, что Роналду хочет увеличить свою зарплату в Реале в четыре раза.

После победы в Лиге Чемпионов португалец намекнул на то, что покинет мадридский клуб.

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