Не влюбился в другой клуб. Фонсека рассказал, почему решил остаться в Шахтере Сегодня, 14:00 206 Цей матеріал також доступний українською Фонсека признался, что ему нравится в Украине и в донецком клубе

Наставник Шахтера Паулу Фонсека заявил о том, что решил подписать новый контракт в минувшем году, потому что почувствовал себя мотивированным.

В интервью FootballHub португальский тренер признался, что ему нравится в Украине и в донецком клубе, ведь он хорошо себя здесь чувствует.

"У меня появилась возможность продолжать работу, которую начал два года назад. Я всегда говорил, что оставлю Шахтер ради клуба, в который влюблюсь", - отметил Фонсека.

Специалист добавил, что должен перейти в амбициозный проект, и хотя у него было несколько предложений от хороших европейских клубов, они его не мотивировали настолько, чтобы переехать. Рулевой "Горняков" подчеркнул, что должно произойти что-то такое, что даже не заставит его думать, поскольку он работает в большом клубе, и хочет тренировать здесь, либо в другом топ-клубе.

"Были предложения из Англии, Китая, Турции, Германии и России. Было сложно, но чтобы сменить клуб должно быть то, что будет гораздо лучше Шахтера и не заставит меня даже думать. Я хочу играть, чтобы побеждать", - резюмировал Фонсека.

В мае 2018 года португальский специалист подписал новый контракт с чемпионом Украины, рассчитанный на два года.