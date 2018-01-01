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Не видел, что пили. Хацкевич прокомментировал алкогольную вечеринку игроков Динамо

Сегодня, 19:08
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Хацкевич не осудил подопечных

Фото: ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич высказался по поводу алкогольной вечеринки футболистов команды после матча против Карпат.

На пресс-конференции перед поединком против Яблонца в Лиге Европы, которую опубликовал киевский клуб в своем канале на YouTube, белорусский специалист отметил, что у игроков было свободное время, и как они его проводят - это их профессиональное отношение.

"Я не видел, что они пили или курили кальян. Я знаю, что они все с хорошим настроением готовятся к матчу с Яблонцем", - добавил Хацкевич.

Ранее в соцсетях появилось видео с несколькими игроками Динамо, которые после победного матча украинской Премьер-лиги против львовских Карпат (4:0) с алкоголем и кальяном отпраздновали завершение первой части чемпионата перед зимним перерывом.

В частности, на видео видно легионеров Динамо словенца Беньямина Вербича, поляка Томаш Кендзеру, венгра Томаша Кадара и двух бразильцев Че Че и Сидиклея. Футболисты веселились и пели песни. Также на столе видно кальян и алкогольные напитки.

Примечательно, что в четверг, 13 декабря, киевская команда дома сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Александр Хацкевич Футбол

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