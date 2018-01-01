Не видел, что пили. Хацкевич прокомментировал алкогольную вечеринку игроков Динамо
Главный тренер Динамо Александр Хацкевич высказался по поводу алкогольной вечеринки футболистов команды после матча против Карпат.
На пресс-конференции перед поединком против Яблонца в Лиге Европы, которую опубликовал киевский клуб в своем канале на YouTube, белорусский специалист отметил, что у игроков было свободное время, и как они его проводят - это их профессиональное отношение.
"Я не видел, что они пили или курили кальян. Я знаю, что они все с хорошим настроением готовятся к матчу с Яблонцем", - добавил Хацкевич.
Ранее в соцсетях появилось видео с несколькими игроками Динамо, которые после победного матча украинской Премьер-лиги против львовских Карпат (4:0) с алкоголем и кальяном отпраздновали завершение первой части чемпионата перед зимним перерывом.
В частности, на видео видно легионеров Динамо словенца Беньямина Вербича, поляка Томаш Кендзеру, венгра Томаша Кадара и двух бразильцев Че Че и Сидиклея. Футболисты веселились и пели песни. Также на столе видно кальян и алкогольные напитки.
Примечательно, что в четверг, 13 декабря, киевская команда дома сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца.