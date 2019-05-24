Не верьте слухам. Суркис отреагировал на сообщения о переговорах Динамо с иностранными тренерами Сегодня, 19:14 330 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Суркис намерен обсудить с Хацкевичем его будущее в Динамо ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб обсуждает с иностранными тренерами возможность их назначения наставником команды.



В комментарии Динамомания функционер отметил, что после завершения сезона он встретится с нынешним рулевым коллектива Александром Хацкевичем.

«Не верьте слухам. Ни с кем из них (иностранных тренеров — НВ) я не веду переговоров», — добавил Суркис.

По словам президента киевского клуба, если Хацкевич убедит его в том, что он может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется главным тренером.

Накануне появилась информация, что иностранный кандидат, которого называют претендентом на пост рулевого столичной команды — это поляк Адам Навалка.

Также сообщалось, что Динамо рассматривает в качестве нового главного тренера наставника чешской Славии Йиндржиха Трпишовского.