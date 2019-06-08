Ксения Туркова
Три причины, зачем Украине новое правописание
Фоззи
Пять сериалов лета
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Роберт Бассили
Попасть в ловушку. Когда бизнесмены на грани самоубийства
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Не признают необходимость изменений. Наставник Шахтера рассказал, как произвести революцию в украинском футболе

Вчера, 23:58
Цей матеріал також доступний українською
Не признают необходимость изменений. Наставник Шахтера рассказал, как произвести революцию в украинском футболе - фото

ФК Шахтер

Фонсека советует брать пример с Португалии

Главный тренер донецкого Шахтера португалец Паулу Фонсека в интервью НВ поделился идеями, как поднять украинский футбл на более высокий уровень.

По словам Фонсеки, лиги Португалии и Украины похожи тем, что обе не имеют достаточных финансов, чтобы подписывать лучших футболистов и конкурировать с другими лигами.

«Есть только один путь — создавать условия для выращивания лучших игроков. В Португалии произошла революция футбольных академий, трансформация в ментальности тренеров и тренировочном процессе. Мы тренировались раньше в традиционной модели, по которой продолжают работать здесь в Украине многие тренеры», — сказал Фонсека.

Читайте также:
 Фонсека признался, где хотел бы работать после Шахтера

Наставник добавил, что в Украине делают ставку на физическую нагрузку, а не на развитие тактических или технических данных. В Португалии решили изменить характер тренировки.

«Именно поэтому, несмотря на то, что мы очень маленькая страна, у нас огромное количество молодых игроков, которые становятся частью клубов европейских грандов. Бенфика в последние годы стала клубом, который продал наибольшее количество молодых игроков в Европе», — добавил Фонсека.

Португалец отметил, что в Украине есть потенциал, но пока никто не спешит что-то менять.

«За год это не получится. Однако нужно начинать. Но я заметил: в Украине люди не признают, что надо что-то менять. Я сейчас говорю о футболе», — подытожил Фонсека.

Ранеее сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

Читайте полный текст интервью с Паулу Фонсекой в свежем номере журнала Новое Время — № 20 от 6 июня 2019 года.

Теги:   ФК Шахтер Паулу Фонсека

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

7 июня, 23:38

img
Украина — Сербия — 5:0. События по минутам матча отбора Евро-2020
14849
Футбол

Вчера, 00:05

img
Украина — Сербия. Видео голов и обзор матча
8164
Футбол

Вчера, 22:10

img
Определились последние участники следующего сезона в украинской Премьер-лиге
5528

Главное

События

Сегодня, 08:49

img
Наезд на ребенка в Конотопе: появилось видео инцидента
Политика

Сегодня, 12:01

img
Зеленский показал НВ фургон, в котором ожидал начала съезда партии Слуга народа — видео
Политика

Сегодня, 16:09

img
Объединенные националисты представили первую пятерку своего списка