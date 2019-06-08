Не признают необходимость изменений. Наставник Шахтера рассказал, как произвести революцию в украинском футболе Вчера, 23:58 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Фонсека советует брать пример с Португалии ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера португалец Паулу Фонсека в интервью НВ поделился идеями, как поднять украинский футбл на более высокий уровень.

По словам Фонсеки, лиги Португалии и Украины похожи тем, что обе не имеют достаточных финансов, чтобы подписывать лучших футболистов и конкурировать с другими лигами.

«Есть только один путь — создавать условия для выращивания лучших игроков. В Португалии произошла революция футбольных академий, трансформация в ментальности тренеров и тренировочном процессе. Мы тренировались раньше в традиционной модели, по которой продолжают работать здесь в Украине многие тренеры», — сказал Фонсека.

Наставник добавил, что в Украине делают ставку на физическую нагрузку, а не на развитие тактических или технических данных. В Португалии решили изменить характер тренировки.

«Именно поэтому, несмотря на то, что мы очень маленькая страна, у нас огромное количество молодых игроков, которые становятся частью клубов европейских грандов. Бенфика в последние годы стала клубом, который продал наибольшее количество молодых игроков в Европе», — добавил Фонсека.

Португалец отметил, что в Украине есть потенциал, но пока никто не спешит что-то менять.



«За год это не получится. Однако нужно начинать. Но я заметил: в Украине люди не признают, что надо что-то менять. Я сейчас говорю о футболе», — подытожил Фонсека.

Ранеее сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

Читайте полный текст интервью с Паулу Фонсекой в свежем номере журнала Новое Время — № 20 от 6 июня 2019 года.