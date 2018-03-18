Не понимаю, зачем Хацкевич это делает. Ключевой защитник Динамо прокомментировал слухи о саботаже игры

Защитник Динамо Евгений Хачериди подтвердил информацию об отстранении от тренировок с первой командой, а также заявил, что не отказывался выходить на матч против Лацио.

Об этом стало известно изданию Tribuna.

"Я отдал Динамо все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в Динамо стать на ворота, поверьте мне, я туда стану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против Лацио.

Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает", - прокомментировал Хачериди заявление главного тренера киевлян о том, что защитник не захотел выходить на замену в последнем матче Лиги Европы.

Также игрок отметил, что остался вне заявки на матч с Ворсклой, но, несмотря на это, будет продолжать работать, чтобы помочь клубу. На данный момент Хачериди занимается по индивидуальной программе.

"Перед вами один из самых преданных фанатов Динамо Киев с одной стороны, а с другой – профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры. Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни", - ответил Хачериди на вопрос о возможном продлении контракта с киевским клубом.

Ранее также появилась информация, что Евгений хачериди не получает зарплату в киевском клубе уже семь месяцев. Эту информацию игрок комментировать отказался.