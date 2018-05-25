Не ощущаем себя фаворитами. Зидан скромно оценил амбиции Реала за день до финала

Главный тренер Реала Зинедин Зидан за день до финала Лиги чемпионов рассказал об ожиданиях от финального поединка своих подопечных в игре с Ливерпулем.

Предматчевый настрой наставника испанцев цитирует SportArena.

Зидан пояснил, что Реал приехал в Киев, не ощущая себя фаворитом финала, хотя как минимум две последних Лиги чемпионов завершились победами испанского гранда.

"Мы рады находиться здесь, чтобы еще раз сыграть в финале. Это уникальные дни. Если завтра будет давление, эмоции, тогда все будет хорошо, даже лучше", - сказал он.

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Однако тренер верит в свою команду, подчеркнув, что шансы имеют и Реал, и Ливерпуль.

"Матч с Ливерпулем – 50 на 50, как и все финалы. Чтобы победить, мы должны провести отличный матч. В раздевалке мы не чувствуем себя фаворитами", - рассказал Зидан.

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