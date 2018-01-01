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Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов

Сегодня, 04:22
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Шахтер не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

НВ приводит реакцию на ничью Шахтера со счетом 1:1 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов против Лиона, из-за чего прекратил выступления в турнире.

Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.

НВ

Теги:   ФК Шахтер Лига Чемпионов Футбол

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