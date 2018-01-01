Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов Сегодня, 04:22 0 Цей матеріал також доступний українською Шахтер не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

НВ приводит реакцию на ничью Шахтера со счетом 1:1 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов против Лиона, из-за чего прекратил выступления в турнире.

Мораєс всі свої три голи у цій ЛЧ забив у ворота французів pic.twitter.com/x9RcIYPWfL — Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 12 декабря 2018 г.

Все посливали. Кроме Сити. Шахтер не наиграл на плей-офф. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 12 декабря 2018 г.

Оплески менеджменту Шахтаря за 38 тисяч на НСК в далеко не теплу пору року! Ліон закономірно переміг, якість гравців на рівень вищий. Шахтарю терміново треба вирішувати проблеми у захисті 12 декабря 2018 г.

Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.

НВ