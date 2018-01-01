Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Сегодня, 04:22
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НВ приводит реакцию на ничью Шахтера со счетом 1:1 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов против Лиона, из-за чего прекратил выступления в турнире.
Мораєс всі свої три голи у цій ЛЧ забив у ворота французів pic.twitter.com/x9RcIYPWfL— Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 12 декабря 2018 г.
Все посливали. Кроме Сити. Шахтер не наиграл на плей-офф.— Андрей Колесник (@and_kolesnik) 12 декабря 2018 г.
А шо случилось с сеньором? Кто-то умер? pic.twitter.com/UKMxxXlyxD— Kirill (@Kirill79) 12 декабря 2018 г.
Оплески менеджменту Шахтаря за 38 тисяч на НСК в далеко не теплу пору року! Ліон закономірно переміг, якість гравців на рівень вищий. Шахтарю терміново треба вирішувати проблеми у захисті— Роман Бебех (@roman_bebekh) 12 декабря 2018 г.
Шахтер сыграл вничью с Лионом 1:1 в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов, чего не хватило для выхода в 1/8 финала.
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НВ