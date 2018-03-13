Не хотелось терять полгода карьеры. Экс-нападающий Динамо прокомментировал свой трансфер в турецкий клуб

Экс-форвард Динамо Артем Кравец назвал причины перехода в Кайсериспор в интервью Футбол 24.

Игрок отметил, что, хотя и имел варианты трансфера в топ-чемпионаты, но не хотел бороться за выживание. Поэтому он перешел в команду, которая "ставит перед собой высокие цели".

Также Кравец поделился мнением, что, несмотря на то, что турецкий чемпионат не дотягивает по уровню до чемпионатов Италии или Германии, но он явно сильнее украинского.

"Оставалось полгода контракта с Динамо и не хотелось досиживать, висеть грузом на клубе и терять полгода карьеры. Хотелось продолжать играть и развиваться. И я, и моя семья довольны этим решением.

Каждый футболист в своей карьере хочет заработать на дальнейшую жизнь и обеспечить семью. Между тем, что я мог перейти в Европу, и Турцией большая разница в плане финансов. Это даже не описать словами. Поэтому финансовая роль здесь сыграла свою роль", - прокомментировал свое решение Кравец.

В середине зимы нападающий Динамо Артем Кравец перешел в турецкий Кайсериспор.