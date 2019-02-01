Не боксом единым: футбольные перспективы Украины Сегодня, 10:07 337 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською shutterstock Футбол - зрелищный и популярный вид спорта shutterstock

Сегодня Украина известна в мире благодаря зрелищным победам наших боксеров, которые возглавляют мировые рейтинги авторитетных спортивных изданий, таких как Boxing Scene, The Ring и др. Что мешает добиваться успеха нашим спортсменам в других видах спорта, прежде всего в футболе, — пока вопрос риторический. И все же попробуем провести определенные параллели, которые помогут развязать этот Гордиев узел.

Составляющие спортивного успеха

Нынешние победы украинских боксеров впечатляют. Если еще несколько лет назад украинский бокс ассоциировался с братьями Кличко, то новое поколение этого вида спорта удивляет разнообразием ярких имен, уже вписанных в историю. Взять хотя бы победную серию выигрышей Александра Усика в WBSS. Гордостью страны с уверенностью можно назвать Василия Ломаченко, который в этом году стал чемпионом мира в легком весе. Действительно ли Украина урожайна на талантливых спортсменов или дело в мастерстве, достигнутом в постоянных многочасовых тренировках?

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Футбол - не менее зрелищный и популярный вид спорта благодаря своей непредсказуемости и масштабности командной слаженной игры. И если в боксе можно говорить о конкретных именах победителей, то в футболе важна команда и мастерство каждого игрока, которое определяет исход матча. Мир уже знает футбольную Украину по именам Валерия Лобановского, Андрея Шевченко, Сергея Реброва, Мирона Маркевича, Олега Протасова. Для успеха на мировой арене нам нужно взращивать новые звездные команды из лучших игроков, которые стремятся изменить отечественный футбол.

Квалифицированная подготовка игроков

У каждой страны есть свои секреты для достижения успеха в футболе, но есть и общие черты, которые легко развивать и применять и в Украине. В частности, это формирование необходимых навыков для спортивных достижений в Высшей лиге еще с детского возраста. Поэтому с раннего детства игрока следует обучать всем футбольным приемам, чтобы движения закрепились не только в сознании, но и запомнились телом. Для этого важно постоянно оттачивать навыки в игре.

К примеру, в Германии сильная и развитая футбольная школа. Лучшие из них работают при профессиональных клубах. Однако они не могут воспитать столько сильных игроков, сколько нужно для национальной сборной. Кроме того, большинство звезд немецкой сборной не учились в них. Как правило, они начинали карьеру в командах регионального значения. Здесь также эффективно действует «Программа поощрения талантов». Она предусматривает создание тренировочных баз по всей стране. Обязательным условием является их рассредоточение по разным регионам и примерно одинаковая удаленность друг от друга, чтобы обеспечить равные возможности всем детям, которые хотят стать футболистами. Конечно, такую ​​программу запустить нелегко, потому Немецкий футбольный союз заручился поддержкой партнеров - известных компаний. Эта система дает хорошие плоды. Подобная действует и в Голландии. Если ребенок талантлив, не важно, где он живет, его потенциал распознают и соответствующе оценят.

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ФК «Барселона», который уже более 25 лет регулярно выступает в Лиге чемпионов УЕФА, также заботится о подготовке талантливой молодежи для своих будущих побед еще с детских лет. Для этого в Барселоне (Испания), кроме обычных школьных уроков по футболу, действуют государственные и частные школы профессионального уровня подготовки. Здесь детей приобщают к европейскому футболу, учат чувствовать мяч и поле, правильно отдавать пасы, играть в команде на общий результат, понимать суть игры.

Опыт успешных футбольных стран Европы является примером для подражания, в том числе и для Украины. Как и в Германии, здесь новые спортивные площадки в разных регионах страны стали одним из важных шагов для реализации «Стратегии развития футбола в Украине 2017-2030» и поощрения занятий массовым спортом. Сотни новых полей установлены в разных уголках Украины, которые будут способствовать популяризации футбола среди молодежи. Наличие открытых спортивных площадок способствует раннему выявлению природных способностей у детей и дальнейшему их развитию в нужном русле.

Условия тренировки, которые соответствуют мировым стандартам

Чтобы достичь профессионального уровня, спортсмену недостаточно природных способностей. Приходится долго и усердно тренироваться. Главным условием эффективных занятий является обеспечение игроков соответствующей инфраструктурой, спортивным инвентарем, предоставление качественного обслуживания — как игрокам, так и полю. Согласно техническим рекомендациям и требованиям FIFA к футбольным стадионам, игровая площадка должна быть идеально ровной и содержаться в идеальном состоянии, чтобы не создавать помех для игры. Однако достичь этого на травяных газонах не всегда удается из-за сложных и непредсказуемых погодных катаклизмов, или же содержание натурального газона обходится в немалую сумму. Альтернативу таким площадкам нашли еще более 50 лет назад в 1965 году в Хьюстоне, штат Техас, когда был создан первый искусственный ковер для спортивной площадки под названием AstroTurf.

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Современные футбольные поля переживают настоящий технологический бум. В мире наблюдается тенденция к увеличению количества новых синтетических полей. Производители пытаются приблизить их эксплуатационные качества к натуральной траве, чтобы обеспечить сцепление обуви с покрытием и минимизировать травматизм игроков. Этого удается достичь благодаря производству газона по технологии, сходной с изготовлением обычных ковров. Такую практику переняла и Украина. Здесь спортивные площадки такого типа создает завод «ФФУ Продакшн», который является надежным партнером государства в этом направлении. В прошлом году в рамках бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины» было направлено 243 800 000 грн. В этом году финансирование возросло до 370 млн грн.

Благодаря новому вектору спортивного развития и новым возможностям местного самоуправления локальные общины могут активно влиять на развитие собственной футбольной инфраструктуры в каждом населенном пункте. Талантливые дети даже из отдаленных уголков Украины смогут проявить себя в футболе и, возможно, прославить страну на мировой арене.