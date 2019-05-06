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Называемый СМИ кандидатом на пост наставника Динамо отказался возглавить команду - медиа

Вчера, 23:10
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Называемый СМИ кандидатом на пост наставника Динамо отказался возглавить команду - медиа - фото

ФК Динамо

Михайличенко еще может возглавить Динамо, если передумает - СМИ

Называемый СМИ кандидатом на пост главного тренера Динамо, его спортивный директор Алексей Михайличенко отказался возглавить команду, сообщает 1927.kiev.ua.

По информации портала, который ссылается на приближенные к клубу источники, функционер действительно получал предложение стать наставником коллектива.

Как отмечает ресурс, Динамо все еще рассматривает кандидатуру Михайличенко, и он может возглавить команду, если передумает.

Сообщалось, что клуб изучает своего спортивного директора в качестве кандидата на замену нынешнему главному тренеру команды Александру Хацкевичу, у которого заканчивается контракт.

По информации СМИ, из-за неудовлетворительных результатов руководство Динамо задумалось о смене наставника.

Михайличенко уже возглавлял киевский коллектив с 2002-го по 2004 год и дважды становился с ним чемпионом Украины.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев) Футбол

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