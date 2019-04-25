#
Иван Яковина
25 апреля: Путин, Ын и Байден
Леонид Бершидский
Как Зеленский будет руководить страной
Андрей Смирнов
Зеленский стал Володимиром
Мустафа Найем
Кремль пора лишить монополии на русский язык
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Назван лучший игрок тура украинской Премьер-лиги

Сегодня, 19:03
161
Цей матеріал також доступний українською
Назван лучший игрок тура украинской Премьер-лиги - фото

ФК Динамо

Бойко парировал пенальти на 95-й минуте

Украинская Премьер-лига назвала голкипера киевского Динамо Дениса Бойко лучшим игроком 25 тура.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Бойко отбил пенальти в исполнении нападающего Жуниора Мораеса на 95-й минуте матча против донецкого Шахтера, что позволило Динамо избежать поражения.

Сейв Бойко практически спас интригу в борьбе за золото чемпионата Украины, сохранив разрыв между Динамо и лидером Шахтером в семь очков.

В этом сезоне Бойко сыграл за Динамо в 38-ми матчах, в которых пропустил 34 гола.

Динамо и Шахтер сыграли вничью 0:0 в матче 25 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Теги:   Денис Бойко Футбол ФК Динамо (Киев)

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 20:32

img
Динамо - Шахтер - 0:0. События по минутам матча Премьер-лиги
3956
Футбол

Вчера, 00:35

img
Нападающий Саутгемптона забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги - видео
2872
Футбол

Вчера, 13:45

img
Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер
1842

Главное

Политика

Сегодня, 11:59

img
Команда Зеленского о будущем главы ГПУ Луценко: Позиция четкая - должен уйти
Футбол

Сегодня, 00:34

img
Английская Премьер-лига: Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вернулся на первое место
Геополитика

Сегодня, 22:05

img
В Совбезе ООН проходит экстренное заседание по Украине - видео