Назван лучший игрок тура украинской Премьер-лиги Сегодня, 19:03 161 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Бойко парировал пенальти на 95-й минуте ФК Динамо

Украинская Премьер-лига назвала голкипера киевского Динамо Дениса Бойко лучшим игроком 25 тура.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Бойко отбил пенальти в исполнении нападающего Жуниора Мораеса на 95-й минуте матча против донецкого Шахтера, что позволило Динамо избежать поражения.

Сейв Бойко практически спас интригу в борьбе за золото чемпионата Украины, сохранив разрыв между Динамо и лидером Шахтером в семь очков.

В этом сезоне Бойко сыграл за Динамо в 38-ми матчах, в которых пропустил 34 гола.

Динамо и Шахтер сыграли вничью 0:0 в матче 25 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

