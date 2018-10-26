Назван лучший гол тура в Лиге чемпионов - видео

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Анхель Ди Мария отметился голом на 93-й минуте матча против Наполи, принеся своей команде ничью - 2:2. Аргентинец получил пас от Юлиана Дракслер, сделал шаг в центр и пробил в дальнюю девятку.
Видео гола
Претендентами на автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов также были защитник Реала Марсело, нападающий Наполи Лоренцо Инсинье и полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силву.
ПСЖ не сумел победить Наполи в третьем туре Лиги чемпионов (2:2) и занимает третье место в группе С.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал нападающего итальянской Ромы Эдина Джеко лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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