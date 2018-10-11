11 октября 2018, четверг

Следующий соперник сборной Украины в Лиге наций потерял пятерых игроков

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Ярослав Шилгавы столкнулся с кадровыми проблемами
Фото: Футбольная ассоциация Чехии

Ярослав Шилгавы столкнулся с кадровыми проблемами

Сразу пять футболистов сборной Чехии не смогут принять участие в игре против Украины в матче Лиги наций 16 октября.

Защитник Радим Ржезник и полузащитник Йозеф Гушбауер получили травмы, а защитник Марек Сухи и полузащитники Владимир Дарида и Боржек Дочкал продолжают восстанавливаться от повреждений, сообщает телеканал Футбол 1.

На их место главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы вызвал Ондржея Куделу, Владимира Цоуфалу, Михала Травники и Лукаша Масопуста.

Матч Лиги наций Украина - Чехия состоится 16 октября в Харькове.

В сентябре этого года после увольнений Карела Яролима сборную Чехии возглавил Ярослав Шилгавы.

Накануне сборная Украины в товарищеском матче разошлась миром с Италией - 1:1.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.

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