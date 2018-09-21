Наставнику Динамо не понравились игроки, которых привел новый спортивный директор - журналист

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич недоволен уровнем исполнителей, которых в команду привел новый спортивный директор Евгений Красников, сообщил во время шоу ТаТоТаке его ведущий Сергей Болотников.

По информации журналиста, Красникова раздражает то, что играют не его футболисты, а клиенты агента Вадима Шаблия. Кроме того, ему не нравится то, что с последними продлеваются контракты.

Болотников отметил, что у тренера и функционера не сложились теплые или рабочие отношения, ведь они даже не разговаривают. Вместе с тем, он опроверг слухи о том, что спортивный директор требовал отставки Хацкевича.

Ранее президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что не собирается увольнять наставника команды.

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык рассказал, что футболисты клуба просили Суркиса не отправлять в отставку Хацкевича.

Накануне наставник Динамо дал понять, что не собирается в отставку после домашней ничьей в первом туре группового этапа Лиги Европы против Астаны.